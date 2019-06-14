訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:26 港股直擊 即巿股評

【異動股】上月旅客周轉量增 國航升2.6%

放大圖片

國航(00753)上月旅客周轉量增，股價逆市向好，現報7.36元，升2.6%，為盤中高位，亦是升幅最大國指成分股，成交金額3530萬元。

集團公布，5月客運運力投入按年上升5.5%；旅客周轉量增加8.3%；平均客座率80.1%，按年上升2.1個百分點。期內貨運運力投入按年上升2.5%；貨郵周轉量下降1.6%；貨運載運率為46.1%，按年下降1.9個百分點。

至於東航(00670)現升0.2%；南方航空(01055)漲1%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。