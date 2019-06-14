國航(00753)上月旅客周轉量增，股價逆市向好，現報7.36元，升2.6%，為盤中高位，亦是升幅最大國指成分股，成交金額3530萬元。
集團公布，5月客運運力投入按年上升5.5%；旅客周轉量增加8.3%；平均客座率80.1%，按年上升2.1個百分點。期內貨運運力投入按年上升2.5%；貨郵周轉量下降1.6%；貨運載運率為46.1%，按年下降1.9個百分點。
至於東航(00670)現升0.2%；南方航空(01055)漲1%。
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