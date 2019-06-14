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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

【異動股】料中期溢利大減 東亞曾插8%

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東亞銀行(00023)中期溢利大減，股價今早應聲大瀉，一度低見22.2元，大跌8.08%，新造22.25元，現插7.9%，成交金額1288萬元。

集團昨發盈警，因為向4間民企商業地產商、總值約62億元早年批出的貸款，預期在市場環境惡化而出現信貸級別下調，估計造成25億至30億元的重大稅後減值損失，截6月底止中期溢利或按年會顯著下跌。

至於滙控(00005)跌0.3%；恒生(00011)跌0.9%；中銀香港(02388)跌1.5%。

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