即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國石油化工(00386)，於今年5月3日中午發佈2019年第一季度業績，截至今年3月底的股東應佔溢利約147.63億元 (人民幣‧同下)，較去年同期約187.70億元，倒退21.35%，可見去年中美貿易戰和中國經濟下行對集團帶來一定程度負面影響，認為投資者不宜對集團全年盈利前景抱有期望。至於截至今年3月底資產淨值約7397億元，而截至今年4月底已發行股數約1211億股，計出每股淨值折合為6.9395港元，相對於6月10日收報5.20元，市賬率為0.75倍，低於1倍反映現價偏低。

市盈率及市賬率分析

現時股價較52周低位5.04元高出3.17%，不足一成反映現價處於低水平；參考2014至2018年之每年市賬率介乎0.59至1.32倍，平均值為0.93倍，高於現時的0.75倍，也可視為現價偏低另一線索。至於平均值相對每股淨值為6.9395港元，得出每股合理值為6.44元，較5.2元之潛在升幅為23.85%。至於從2018年4月1日至2019年3月31日股東應佔溢利約576.11億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.4758港元，對比5.20元之市盈率為10.93倍，參考過去五年市盈率為9.02至24.62倍，平均值為13.66倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為6.5元，較5.2元之潛在升幅為25%。

股息率超過八厘吸引

再者，集團於過去五年派發每股股息介乎0.15至0.50元 (人民幣‧同下)，平均值為0.3038元，去年則為0.42元 (折合為0.4916港元)，反映派息有反覆增加趨勢，對比5.2元之股息率為9.45%，參考期內每年最低股息率平均值為7.13%，相對上述每股股息為0.4916港元，計出每股合理值為6.89元，較5.2元之潛在升幅為32.50%。另可留意現時股息率超過9.0厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合以上三種分析，每股合理值介乎6.44至6.89元，三者的平均值為6.61元，筆者認為集團的每股合理值絕不少於6.6元，顯然現價仍有上升空間，較現價產生潛在升幅為26.92%，連同股息率約9.45厘，預期一年回報率不少於36%。

展望見於五發展範疇

參考2018年報，集團展望2019年國際政治經濟形勢不確定性增加，世界經濟增速放緩。中國經濟將保持增長，這將拉動境內成品油和石化產品需求保持增長，產品逐步高端化。隨著國家能源結構進一步調整，天然氣需求將繼續保持快速增長。綜合考慮產油國供給能力，全球需求增長以及地緣政治等因素，預計國際油價將寬幅震盪。以下略談五個範疇發展部署，就是勘探及開發板塊、煉油板塊、銷售板塊、化工板塊和科技開發。勘探及開發板塊：將全面實施大力提升油氣勘探開發力度行動計劃，加強油氣高質量勘探，不斷增加經濟可採儲量，夯實資源基礎。全年計劃生產原油288百萬桶，其中境外39百萬桶；計劃天然氣生產10191億立方英尺。

今年溢利或錄得倒退

煉油板塊：將堅持一體化統籌，優化原油資源配置，加強庫存管理，推動煉油產業鏈高效運轉。全年計劃加工原油2.46億噸，生產成品油1.57億噸。銷售板塊：將堅持量效兼顧的經營思路，優化資源配置，全力拓銷增效。全年計劃境內成品油經銷量 1.82億噸。化工板塊：將繼續深化原料、產品和裝置結構調整，不斷提升市場競爭力。全年計劃生產乙烯1212萬噸。科技開發：將深入實施創新驅動發展戰略，進一步深化科技體制機制改革，加快關鍵核心技術攻關，持續推進前沿引領技術研究，促進科技成果轉化推廣，支撐公司實現全面可持續發展。筆者上述五方面其中四個均有具體預測數字，可見集團力求進步的決心，惟本月初公布的今年首季業績，未見上述措施產生成果。另外，從以上的展望陳述，筆者認為集團業務發展務實；但參考第一季溢利增長率卻倒退逾21%，相信除非中國經濟增長於下半年有明顯改善，否則投資者要有全年溢利錄得倒退的心理準備。

自去年8月底高見8.03元後 (為2018下半年高位)，股價漸見回落，至去年12月28日最低收報5.41元，約四個月才累跌32.63%，繼而股價漸見回升，一度於今年3月1日高見6.93元，之後股價再度下行至6月6日收報5.10元，較52週低位5.04元相距只有1.18%，認為下行空間有限，適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.7元或以下買入；保守者則可於4.2元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7至7.5元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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