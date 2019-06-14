港股直擊 即巿股評

港股昨日大拗腰，二萬七關失而復得，不過市場暫乏利好消息，料大市短期在10天線與20天線之間整固機會較大。

周四美股終結兩連跌，尾市抽升，道指漲101點或0.39%報26106點。迪士尼大漲逾4%，摩根士丹利上調其目標價。納指漲0.57%報7837點；標普500漲0.41%報2891點。美國5月進口價格指數表明美國通脹壓力低迷，強化了市場對聯儲局的減息預期。

地緣政治風險升溫。兩艘運油輪周四在伊朗外海的阿曼灣遇襲，屬於伊朗和霍爾木茲海峽附近海域，佔全球消費量五分之一的石油運送都經過該地區。事件引發市場憂慮，通過這條全球主要航線之一的原油貿易量會減少，刺激國際油價最多升超過4%，收市升幅收窄至超過2%，美國能源股集體收漲。

渣打預計聯儲局將於7月和12月分別減息25個基點。德銀認為，對經濟增長放緩和通脹疲弱的擔憂支撐了對聯儲局將放寬貨幣政策的預期，預計聯儲局將在7月、9月和12月分別下調聯邦基金利率25個基點。

瑞銀則加入高盛行列，警告稱，市場對減息的預期不太現實，因為近期經濟數據一直「好壞參半」，而非疲弱，這並不意味聯儲局很快會放鬆貨幣政策。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.28元，較本港收市低0.02元；騰訊(00700)ADR收報331.87元，低0.7%；國壽(02628)ADR收報18.04元，低0.08元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.47元，高1.3%；中石油(00857)ADR收報4.29元，高1.4%；中石化(00386)ADR收報5.09元，高0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.21元，高0.26元；聯通(00762)ADR收報8.49元，低0.07元；中電信(00728)ADR收報3.91元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27203，較周四恒指收市低91點或0.34%。恒指昨日曾插483點，之後拗腰彈，以全日高位收市，收報27294點，跌13點。恒指短期阻力參考20天線約27320點，支持位介乎27000點至10天線約27170點之間。

國務院總理李克強表示，近年中國經濟保持平穩運行，雖然目前面臨複雜嚴峻的國內外形勢，但中國經濟具有韌性。

焦點股份

東亞銀行(00023)：發盈利警告，預期截至今年6月底止中期溢利，與去年同期錄得的股東應佔溢利39.92億元相比，將錄得顯著下降。

小米集團(01810)：近日第六度回購股份，昨日在公開市場回購517萬股B類股份，每股介乎9.55至9.66元。近日6次回購5456.16萬股或0.23%，涉資約5.5億元。

國航(00753)：公布5月客運運力投入按年上升5.5%；旅客周轉量增加8.3%；平均客座率80.1%，按年上升2.1個百分點。

新華保險(01336)：公布首5個月累計原保險保費收入約598.03億元人民幣，按年增長9.49%。

吉利(00175)、中國生物製藥(01177)及廣汽集團(02238)今日除息'、

大家樂(00341 )今日公布截至3月底全年業績。

翰森製藥(03692)：今日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報15.94元，較招股價14.26元，高出一成二。公司新股入場費高達28807元，是本港歷來入場費最高的新股。