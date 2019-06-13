即巿股評 港股直擊

港股開市後半小時港交所(00388)隨大市回升，雖然高盛降港交所目標價，但不影響今天該股走勢且明顯較恒指強，傳聞阿里巴巴(BABA ; 美)已申請在港作二次上市，估計應該是一個中資落戶掛牌趨勢的開始，日後中資企業面對海外投資者很大可能首選以香港作主要集資地。當內地中資多來港上市集資，港交所生意便多了，除非特朗普採用前國師班農(Steve Bannon)的金融戰藍圖，阻止美資及退休基金投資中國企業，不然美資日後亦需趕來港交所購買中資股票，就像中資晶片中心國際(00981）上月已於紐交所退市一樣，只剩香港唯一上市地。

港成中資企業集資地

以現時港交所股價達35倍市盈率確實已極之到價，但唯獨好處是獨市生意而且沒有競爭對手，如阿里巴巴之後陸續有其他中資企業跟隨做法，港交所又可另作別論，除中資阿里巴巴消息外，全球最大啤酒廠商百威英博旗下百威亞太目標於今年7-8月於香港上市集資50-70億億美元，現正進行上市聆訊階段，所以近日港交所走勢亦較恒指強的原因之一。

生意旺撐股價

現時香港內部政治矛盾問題未除，加上月底G20中美元首會面九成得個吉，不確定因素太多，本港大市正受政治因素影響投資氣氛下，若港交所到時公布阿里巴巴消息，對港股應該有沖喜作用，論消息及走勢港交所肯定屬於近期強勢股之一，一個月恒指跌3%而港交所同期就升6%，資金明顯一早部署，就算高盛唱淡亦無阻資金買入，若百威亞太確實再加阿里巴巴，下半年就已集資250-270億美元，當然最受惠就緊係獨市港交所啦！

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。