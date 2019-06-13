重要通告 港股直擊

萬城控股(02892)預料，截至6月底止，中期錄得虧損；去年同期溢利約3960萬元人民幣，

該公司指出，中期轉為虧損，主要因為物業預售的所得款項餘額將於下半年確認，而非上半年，從而導致中期收益金額按年減少。