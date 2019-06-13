港股直擊 即巿股評

雖然本港政局爭拗未止，惟市場仍憧憬美國聯儲局減息，令恒指今早曾插逾480點後跌大縮，收市僅跌13點，大市成交812.58億元。

北水流入縮減，由上日淨買29.45億元，縮減至今日22.37億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金續力吸內銀股，工行(01398)、建行(00939)及招行(03968)分別錄7.08億、5.73億及418萬元北水淨入，工行及工行為北水淨入最多個股。

科技股也有北水吸納，騰訊(00700)、金山軟件(03888)、中興(00763)及中芯(00981)分別有1.73億元、4938萬元、3716萬元及1581萬元。

內險股北水沽多買，太保(02601)有2806萬元淨入，但國壽(02628)及平保(02318)分別有1.51億和9501萬元淨沽，國壽與平保分別為沽得最多的個股。

內房方面，萬科(02202)及奧園(03883)分別有1957萬元和352萬元淨買，融創(01918)則有4772萬淨走。

另外，其他錄得淨沽個股包括萬洲(00288)及華泰(06886)，全日分別有9495萬和2209萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、平保、國壽、萬洲、融創、華泰、太保及中芯。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、工行、中興、融創、金山軟件、建行、萬科、奧園、招行及中芯。