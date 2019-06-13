港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，加上本港政局混亂，拖累恒指今早曾插逾480點，不過稍穿兩萬七後見支持，以全日高位收市。

恒指低開90點，報27217點屬半日高，開市後持續向下，曾挫483點，見26825點逾一周低，之後於兩萬七爭持，跌幅曾收窄至130點內，中午跌235點，午後表現進一步改善，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報27294點，跌13點或0.1%。大市今日上升股份比例為45%；下跌股份比例為55%。

國企指數報10472點，跌22點或0.2%。

即月期指收市升31點，報27153，低水142點。

大市成交額812.58億元。

內地科創板今早舉行開板儀式，A股收市個別發展，滬指升0.05%；深成指跌0.03%。

美國道指期貨最新升82點，報26094。歐洲股市早段靠穩。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌0.9%；滙控(00005)跌0.6%；友邦(01299)跌0.1%；國壽(02628)跌1.2%。相反，港交所(00388)遭高盛降目標價，不過傳阿里巴巴已交表香港上市，港交所反覆升1.2%。

焦點板塊

內房股：銀保監會主席郭樹清表示，內地房地產過度金融化，居民負債率佔相當大比例，一半投資投入房地產市場，若過度依賴會付出代價，謹記「住房不炒」。不過內房股未見受大影響，午後炒起，碧桂園(02007)升5.1%，為表現最好藍籌；融創(01918)升3.9%；龍湖(00960)和奧園(03883)創新高，收市分別升4.6%和6.1%；恒大(03333)升4.1%；世房(00813)升3.2%；龍光(03380)升3.1%；新城發展(01030)飆半成。

本地地產股：市場續憂本港政局，加上拆息抽升，板塊今日普遍低收，當中太古地產(01972)旗下太古廣場受示威影響，今日午後才恢復營業，股價跌2%；新世界(00017)跌0.3%；長實(01113)跌0.4%；領展(00823)跌0.2%；希慎(00014)跌1.3%；恒隆地產(00101)跌1.7%。

石油相關股：美國上周原油庫存出乎意料增加，隔晚油價下挫，今日亞洲時段反彈，中海油(00883)跌1%；中石油(00857)跌1.2%；中石化(00386)跌1.2%。油服股方面，中海油服(02883)跌0.3%；中石化油服(01033)跌1%。

焦點股份

中煙香港(06055)：上市第二日續造好，曾見7.58元創新高，收市飆升40.9%，成交額達10.08億元。

新股：太興集團(06811)收報2.64元，較招股價低12%，不計手續費一手蝕360元。嘉濤控股(02189)收報0.56元，低招股價6.7%，不計手續費一手蝕160元。

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