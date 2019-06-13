今日有兩隻新股掛牌，太興集團(06811)開報2.48元，較招股價3元，低17.3%，亦為全日低位，最高見過2.77元，收造2.64元，比招股價低12%，成交額5.42億元。不計手續費，太興每手蝕360元。
安老院舍營運商嘉濤控股(02189)開報0.51元，較招股價0.6元，低一成半，也是全日低位，最高見過0.61元，收造0.56元，低招股價6.7%，成交額8868萬元。不計手續費，嘉濤每手蝕160元。
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今日有兩隻新股掛牌，太興集團(06811)開報2.48元，較招股價3元，低17.3%，亦為全日低位，最高見過2.77元，收造2.64元，比招股價低12%，成交額5.42億元。不計手續費，太興每手蝕360元。
安老院舍營運商嘉濤控股(02189)開報0.51元，較招股價0.6元，低一成半，也是全日低位，最高見過0.61元，收造0.56元，低招股價6.7%，成交額8868萬元。不計手續費，嘉濤每手蝕160元。
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