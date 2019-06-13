即巿股評 港股直擊

特朗普將於6月18日在佛州正式宣布角逐任，屆時勢必高舉「美國優先」，中美貿戰前景短期未許樂觀，香港身處夾縫形勢被動，政治市難測，不過除非引發資金逃亡，否則對企業盈利影響有限。今日恒指做出長下影線收於10天線附近，26671暫時發揮頗強支持。至於本月下半場以至7月，我關注是人幣跌穿七算的機會正增加、以及全球製造業PMI或進一步惡化，恒指下月最差可見25960。

早前大市反彈由弱勢股沽壓減輕所帶動，參考昨日「3天線高於18天線比率」的「短線市寬」，即使昨日恒指急跌480點，但該短線市寬進一步改善，升至43%，乃七個星期以來最高，反映市場繼續有資金博藍籌以外之股份技術反彈。

今早在公仔箱介入華泰證券(06886)，科創板下月料正式運作，料券商股氣氛不太差，內地亦有跡象加快推出撐經濟措施，頂住下行壓力，A股今年餘下時間有入摩入富因素，料會較港股抗跌。中資券商股去年盈利明顯倒退，在低基數效應下，預期今年業績將顯著反彈，綜合券商預測華泰證券今年盈利增長四成七。預測市盈率回落至10倍，較過去的中位數低0.8個標準差；預測市帳率只有0.7倍，較中位數低1.6個標準差；估值吸引。

華泰證券的財務狀況亦較好，負債比率亦是在港上市的主要中資券商股中最低，預測股息率達4.5厘，高於同業。11.5至12元分注吸納，中線上望13.5元，仍較分析員平均目標價(18.9元)明顯為低，跌穿10.8元止蝕。

半新股炒得興奮，中煙(06055)今日威到震，我也有參與，不過也令我想起當年的如煙集團(前編號209)，市場覺得有稀缺性，就可以炒到無譜，但音樂椅一停，看誰做輸家。

羅崇博 (杜比)