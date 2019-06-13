港股直擊 香港財經 即巿股評

美銀美林發表報告，指本地地產股本周三走弱，可能是由於政府修訂《逃犯條例》備受爭議引發示威行動，令政治不確定性增加。該行參考了2014年佔領中環行動，當時事件對經濟的衝擊有限，不過今次面對中美貿易摩擦更多的不確定性，包括一旦美國在1992年通過的《香港關係法》有任何潛在變化，在未明朗化之前，將拖累地產股表現。該行看好港鐵(00066)及置富產業信託(00788)作為行業防守性選擇。

報告又提到昨日HIBOR拆息上升，料不會對市民置業氣氛造成影響，主要是目前按揭息率主要跟隨更穩定的最優惠利率。該行的外滙策略師預期，6月份內地國企由於進行股息派發，季末對港元之需求料較強勁，故潛在推升HIBOR。

至於零售物業市場，美銀美林認為影響要視乎示威規模會否擴大至其他旅遊區；另外，人民幣若自現水平再出現較明顯貶值，將削弱內地遊客在港之消費力。

寫字樓市場方面，該行預期目前示威行動令租戶採取更觀望之態度，不過由於大部分地區的空置率偏低，故短期內租金料維持穩定。該行認為貿易戰對寫字樓市道的影響較大，特別是若果跨國公司決定將香港的地區總部遷出，不過相信這些決定不會在一夜間作出。

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