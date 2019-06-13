即巿股評 港股直擊

美股連續兩日下跌，隔晚美國公布5月份通脹數據按年僅增1.8%，差過市場預期及聯儲局目標，即使市場已對7月份聯儲局減息升溫，機會去到超過八成，減息呢個消息都消化得七七八八，美股有回吐亦屬正常。重點係美國咁急於減息，正正係反映緊未來經濟會有幾大鑊，而近日經濟數據表現強差人意，正正反映緊貿易戰對經濟嘅負面影響正逐步浮現。

本來港股嘅彈力已經麻麻，即使早幾日好似好勁咁，累計彈千點，但喺中美貿易戰陰影之下，再加上目前香港嘅政治環境愈趨惡劣，港股今早又再急跌，只係中午前二萬七關失而復得，算係不幸中之大幸，只係仲頂得幾耐，阿Man冇水晶球又點會知。

恒指低開90點後，報27217已屬半日高位，開市後跌勢加劇，跌幅擴大至超過400點，最多跌483點，見過半日低位26825點。其後跌幅收窄，收復二萬七失地。中午恒指報收27072點，跌235點；國指則跌72點，報收10422點。

重磅股表現反覆，作為大市龍頭嘅騰訊(00700)半日跌1.8%，唔排除呢一浪嘅反彈已告一段落，又開始進入上落市格局。其他重磅股大笨象(00005)同友邦(01299)分別跌逾1%，內銀同內險股亦齊齊腳軟。

由於市場擔憂香港政治環境持續惡化，更有外資沽空機構表示擔憂未來將觸犯泄密罪等危害國家安全等指控，已考慮將公司遷離香港，同時亦會把資金撤走。在資金流出之際，拆息持續抽升，令陀地地產股捱沽，唔少地產股跌幅都超過1%。

之前講過油價一沉不起，即使三桶油有短線反彈亦未宜追入，剛剛公布嘅美國上周原油庫存出乎意料地增加，再拖累油價下挫，三桶油自然無運行。睇嚟要揀資源股，都係揀番阿Man推介過嘅燃氣股較穩陣。

面對外憂內患，港股之前嘅反彈勢頭唔排除又告一段落，喺月底G20峰會舉行前，特習會未知能否成事之際，港股都係瓜多過菜。目前恒指反彈阻力明顯喺27200至27400點，至於恒指支持位就大約喺26600至26800點左右，期指扣番100點低水，阻力同支持自己計番條數。記住恒指26500至26600點不容有失，呢個位失守，分分鐘要落到26000，甚至25500先識停。既然已未雨綢繆沽貨套現持現金，就畀啲耐性慢慢等，至少過埋月底G20峰會先再出擊。一旦特習會不成，又或者見過面後都係反枱收場，小心五窮六絕後唔係七翻身而係反艇。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)