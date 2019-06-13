即巿股評 港股直擊 香港財經

本周港股大升大落，恒指因受美國減息及G20高峰會，習特就中美貿易戰或會有突破性進展的憧憬下，連升四日，一度大幅反彈至27800水平，惟大市明顯受到本港政治氣氛影響，高銀金融(00530)突放棄買入啟德商用地，恒指昨早及今早持續疲弱，更隨着社會矛盾惡化，市場憂慮事態失控，港股跌幅一再擴大，港股又重回二萬七點水平；而高銀金融撻訂亦令本地地產股全線受壓，當中九龍倉置業(01997)及新世界發展(00017)均下挫約5%。筆者不禁感到憂慮，若《逃犯條例》通過修訂，社會矛盾再度加劇之餘，部分外資或會擔心派遣香港的人員和資金安全，削弱外資對本港投資信心而考慮撤資。

觀乎大市，今早恒指曾跌400點，走勢疲弱；而現時市場再添變數，整體投資氣氛因受中美貿易戰、修訂《逃犯條例》而引起的社會運動等政治因素轉差，若投資者擔心市民的不滿情緒愈趨高漲，將行動一再升級，相信大市有機會再出現新一輪新跌勢。在成交額沒有外來資金激活、市場亦無迎來其他利好消息下，大市反彈空間不大，建議投資者現階段多觀望事態發展，不宜入市博反彈。

另一方面，美國通脹數據已出爐，5月份消費者物價指數(CPI)小幅按月增長0.1%，符合預期；按年增長1.8%，未達預期；而不含能源和食品的核心消費者價格指數按年亦遜於預期，加上早前公布的非農就業數據亦未符合市場預期，一一顯示美國經濟增長放緩。同時，周五(14日)將公布美國零售銷售，若數據轉差，將進一步打壓美元和美債收益率之餘，亦令市場憧憬美聯儲減息，且看下周美聯儲公布會議記錄是否會再放鴿，但相信已離減息行動不遠矣。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。