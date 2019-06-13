訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:45 港股直擊 即巿股評

中午再挫235點 穿兩萬七後喘穩

放大圖片

隔晚美股偏軟，加上本港政局混亂，拖累恒指今早曾插逾480點，稍穿兩萬七後喘穩。

恒指低開90點，報27217點已屬半日高，開市後持續向下，曾挫483點，見26825半日點，之後於兩萬七爭持，跌幅曾收窄至130點內。恒指中午收報27072點，跌235點或0.9%，大市成交額444.32億元。

國企指數報10422點，跌72點或0.7%。

科創板開板，A股半日反覆高收，滬指升0.12%；深成指升0.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.8%；滙控(00005)跌1.2%；友邦(01299)跌1.3%；國壽(02628)跌2.8%。相反，港交所(00388)遭高盛降目標價，半日反覆升0.2%。

焦點板塊
本地地產股：市場續憂本港政局，加上拆息抽升，板塊續捱沽，當中太古地產(01972)旗下太古廣場受示威影響今日暫停營業，半日跌2.2%；新世界(00017)跌1.5%；長實(01113)跌1.7%；領展(00823)跌0.8%；希慎(00014)跌2.3%；恒隆地產(00101)跌2.2%：新地(00016)跌1.4%；信置(00083)跌1.1%。

石油相關股：美國上周原油庫存出乎意料增加，紐約7月期油下挫，中海油(00883)跌1.9%；中石油(00857)跌1.4%；中石化(00386)跌1.8%。油服股方面，中海油服(02883)跌1.8%；中石化油服(01033)跌2.1%。

焦點股份
中煙香港(06055)：上市第二日續造好，曾見6.22元創新高，半日升14.2%，成交額4.36億元。

新股：太興(06811)半日收報2.73元，較招股價3元，低9%，成交額4.01億元。嘉濤控股(02189)半日收報0.57元，較招股價0.6元，低半成，成交額4840萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。