港股直擊 即巿股評

隔晚美股偏軟，加上本港政局混亂，拖累恒指今早曾插逾480點，稍穿兩萬七後喘穩。

恒指低開90點，報27217點已屬半日高，開市後持續向下，曾挫483點，見26825半日點，之後於兩萬七爭持，跌幅曾收窄至130點內。恒指中午收報27072點，跌235點或0.9%，大市成交額444.32億元。

國企指數報10422點，跌72點或0.7%。

科創板開板，A股半日反覆高收，滬指升0.12%；深成指升0.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌1.8%；滙控(00005)跌1.2%；友邦(01299)跌1.3%；國壽(02628)跌2.8%。相反，港交所(00388)遭高盛降目標價，半日反覆升0.2%。

焦點板塊

本地地產股：市場續憂本港政局，加上拆息抽升，板塊續捱沽，當中太古地產(01972)旗下太古廣場受示威影響今日暫停營業，半日跌2.2%；新世界(00017)跌1.5%；長實(01113)跌1.7%；領展(00823)跌0.8%；希慎(00014)跌2.3%；恒隆地產(00101)跌2.2%：新地(00016)跌1.4%；信置(00083)跌1.1%。

石油相關股：美國上周原油庫存出乎意料增加，紐約7月期油下挫，中海油(00883)跌1.9%；中石油(00857)跌1.4%；中石化(00386)跌1.8%。油服股方面，中海油服(02883)跌1.8%；中石化油服(01033)跌2.1%。

焦點股份

中煙香港(06055)：上市第二日續造好，曾見6.22元創新高，半日升14.2%，成交額4.36億元。

新股：太興(06811)半日收報2.73元，較招股價3元，低9%，成交額4.01億元。嘉濤控股(02189)半日收報0.57元，較招股價0.6元，低半成，成交額4840萬元。

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