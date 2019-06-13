即巿股評 港股直擊

噚日雖然無做到任何推介，但喺[下半part]度講咗大市下行嘅機會確係比較高，主要原因係用當時嘅恒指數點同牛熊證兩邊差距計，係比較近下方牛證；同埋即使恒指噚日下跌，但估計資金會以貼價牛作博反彈，所以就算重貨區向下移，但下方牛證街貨量應該仍會多過上方熊證。結果今日做完U盤後開市報27217點，仲未有咩事發生嘅；到搭正9點半之後就嚟料啦，穿完27100點都算，依家10點7分，26900點都穿埋。

噚日入咗熊證/Put過咗夜嘅，呢啲時候就應該要收割，即使再追大市向下，都可以先收割呢一轉，之後再追隻更貼價嘅輪/證好過。記住，輪證嘅條款係不變，變嘅係個市，所以當市況唔同咗，你就要用唔同嘅輪證去應付個市；人哋用唔同武器去對付我哋，我哋就應該用返唔同嘅方法去抵抗，那怕只係一張保鮮紙，都可以有唔同function。

睇返恒指日線圖，今日又整多支大陰燭，殺三層牛證、穿咗條10天線(27107點)、補埋星期一(6月10日)嘅上升裂口(26984至27155點)。換條保歷加通道出嚟，見到依家恒指落返去保歷加下降通道，通道底位置係26536點。殺落呢個位真係唔奇，一來你見26600至26699點呢度已經見重貨區；二來，都係嗰句，恒指大插過往依家同下方牛證較近，除非又有一堆新出嘅貼價熊出場，否則都係下行嘅機會較高；再者，兩支大陰燭出現，你估有無資金出嚟博反彈？如是者下方牛證嘅街貨量又將會變成點？恒指熊(63579)，收回價27900點，同現價距離有成千點(太近會中彈的)，19倍槓桿唔輸蝕，等5分鐘圖見超買時落場。

小妹聽日有事不在公司，所以聽日[輪證贏家]同埋[下半part]都會暫停一日，下個星期一(17日)先至會再蒲頭。喺呢度想預先恭喜將於星期日(16日)做老襯嘅信報分析員強強(係呀！逢星期三上FB Live個件文青呀)，老土都要講句：祝你同你太太白頭到老，永遠恩愛。(記得我哋同Arthur Nam個雞煲之約)

BTW，坐喺公司望出窗，都唔關落雨事，真心覺得香港同今日支大陰燭無分別。

天祐香港。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#