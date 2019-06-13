今日 08:59
重要通告
港股直擊
正榮地產(06158)宣布，擬發行2億美元的優先永續資本證券，所得款項淨額為其現有債務進行再融資。
集團將尋求優先永續資本證券於港交所上市。
政治市挫480點 狂掟地產股
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警橡膠彈射頭浴血 至少72人送院
亞裔孭飛美國電影 貼地反映移民二三代生活
張綺霞
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為推惡法不惜流血 痛心疾首
林日彥
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今日信報
中央出招力谷 基建板塊起錨
恒昇
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今日信報
股市似穩實弱 資金明鬆暗緊
陸庭龍
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財富管理
健康App自拍檢測白內障
StartupBeat
工作過勞是疾病嗎？
陳仲謀醫生｜ 信健康
特朗普:期望與習近平會晤 中美可達成貿協
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金鐘衝突最少72傷 兩人傷勢嚴重
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逾200選委聯署 要求林鄭下台及撤回修例
時事脈搏 ｜ 今日 01:52
示威者撤出金鐘道干諾道中一帶 現場平靜
時事脈搏 ｜ 今日 03:33
特朗普:理解港人示威理由 相信北京香港可解決分歧
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【國際早班車】羅斯:儲局上次加息時機不成熟
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蔡英文對港府用橡膠子彈射擊群眾感震驚
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開市焦點:恒指料下試10天線 太興首掛
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民陣明天集會遭警方反對 籲市民續罷工罷課
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大律師公會主席去信林鄭 促撤修訂逃犯例
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