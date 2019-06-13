港股直擊 即巿股評

港股昨日急跌480點復失250天牛熊分界線，投資者避險情緒升溫，港股預託證券(ADR)預示今早進一步向下，或跌穿10天平均線。

美股連跌兩日，三大主要指數輕微低收，銀行股及能源股沽壓較大。美國總統特朗普再向中方施壓，市場憂慮中美貿易戰會延續一段長時間，同時憧憬美國聯儲局可能減息，可望減慢大市跌勢。道指早段最多升33點，其後反覆下跌，一度失守26000點關，收報26004點，跌43點或0.17%；納指跌穿7800點關，收報7792點，跌29點或0.38%。標普500指數收報2879點，跌0.2%。

避險偏好提高，美國原油重挫4%創5個月新低，美債收益率下滑。美國5月CPI數據顯示通脹壓力低迷，使聯儲局在今年減息的壓力大增。現在距離6月18至19日議息會議越來越近，聯儲局按照慣例進入緘默期，面對複雜的經濟形勢，FOMC票委在貨幣政策問題上面臨艱難抉擇。一些交易員認為，聯儲局很有可能在7月會議上減息。期貨市場預示著聯儲局最早在7月份減息的概率高達80%。

那邊廂，歐盟委員會表示，英國非常有可能無協議脫歐，又指經過18個月的談判之後，英國脫歐協議已經完成，不會再進行重新談判，目前脫歐日期定於今年10月31日；而歐盟委員會已更新應急準備方案，並呼籲各國，企業及民眾，要為預期脫歐後的經濟後果做好準備。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較,，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.57元，較本港收市低0.13元；騰訊(00700)ADR收報333.58元，低3.82元；國壽(02628)ADR收報18.09元，低0.25元。油價急挫，中海油(00883)ADR收報12.32元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報4.24元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報5.09元，低0.03元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.62元，低0.18元；聯通(00762)ADR收報8.3元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.87元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27127，較周三恒指收市低180點或0.67%。恒指午後曾瀉567點，低見27222，但10天線(昨日約27144點)上有支持，收報27308，插480點或1.73%。港元昨日顯著轉強，兌美元高見7.8163，創近半年新高。與此同時，一個月銀行拆息近日亦急漲，今日高見2.42286厘，創近11年新高。

人民銀行昨日公布，5月份新增人民幣貸款1.18萬億元，略少過市場預期，亦少過4月份的1.02萬億元。

美國道指期貨最新升40點報26052。

焦點股份

小米集團(01810)：近日第五度回購，該公司今日在公開市場回購532萬股B類股份，每股介乎9.5至9.57元，涉及資金約5081.33萬元。總計小米近日5次回購，共回購5456.16萬股或0.23%，涉資約5億元。

國壽：公布今年首5月，累計原保險保費收入約3216億元人民幣，按年增長4.72%。

金利豐金融(01031)：發盈警，預期截至3月底止全年純利顯著下跌，主要受一次性撇銷影響。公司將於6月底公布業績。

今日有兩隻新股掛牌，據輝立交易場，餐飲集團--太興(06811)暗盤收報2.81元，較招股價3元，低6%，每手1000股，不計手續費，賬面蝕190元。股份公開發售部分超額認購14.5倍。至於安老院舍營運商--嘉濤控股(02189)暗盤收報0.51元，較招股價0.6元低一成半。