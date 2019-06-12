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今日 19:39 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】創世紀集團擬上主板 最多籌1.4億

新加坡在線營銷巨頭創世紀集團(01849)宣布，計劃在港交所主板上市，共發售2億股，最多集資1.4億元。

其中公開發售2000萬股，配售1.8億股，招股價由0.65元至0.7元，每手5000股，入場費3535.27元，6月13日至19日公開發售，預期6月26日掛牌。

集資將用於加強技術基礎建設、收購網站開發及寄存公司，以及於馬來西亞新山市設立銷售辦事處。

創世紀集團首間公司於2015年成立，是新加坡最早提供在線營銷服務的公司之一，業務主要集中於新加坡及馬來西亞。

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