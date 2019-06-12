今日 18:38
重要通告
港股直擊
英皇娛樂酒店(00296)公布，截至今年3月底止年度，盈利3.67億元，按年跌6.63%，每股盈利29仙，派末期息5.4仙。
期內，收入13.81億元，按年減少7.81%。
高銀憂社會矛盾 啟德地撻訂
今日信報
梁君彥劃線 修例最快下周四表決
港超冠軍教練李志堅 為圓足球夢 愧對父…
潘天惠
｜
今日信報
中央出招力谷 基建板塊起錨
恒昇
｜
今日信報
產品價易升難跌 水泥股績佳勢強
伊馬仕
｜
今日信報
健康App自拍檢測白內障
StartupBeat
工作過勞是疾病嗎？
陳仲謀醫生｜ 信健康
認清事實 準備人生下半場
區張明儀
｜
財富管理
警方夏愨道與添華道交界噴催淚水劑
時事脈搏 ｜ 今日 10:11
警方稱有大量磚頭武器運抵 籲人群離開
時事脈搏 ｜ 今日 11:11
暴力無助解決事情
時事脈搏 ｜ 今日 13:40
示威者佔據龍和道夏慤道 警方出紅旗警告
時事脈搏 ｜ 今日 09:14
原訂11時舉行立法會大會 改較後時間舉行
時事脈搏 ｜ 今日 11:02
港元拆息全線上揚 1個月拆息創近11年高
香港財經 ｜ 今日 11:42
教協宣布發動本周全港罷課
時事脈搏 ｜ 今日 16:57
特朗普:中國非常希望達貿協 惟協議需對美國好
國際財經 ｜ 今日 08:14
【新股追蹤】太興集團一手中籤率80%
香港財經 ｜ 今日 08:56
7前局長副局政助促撤回逃犯修例
時事脈搏 ｜ 今日 16:10
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞