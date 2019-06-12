港股直擊 即巿股評

內地上月通脹創15個月高位，加上擔心G20峰會難解決中美貿易糾紛，連同本港政治爭拗升温下，港股連升四日飆過千點後，今日曾急吐逾五百點，大市成交縮至770億元。

北水流入縮減，由上日淨買37.38億元，縮減至29.45億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金續力吸內銀股，建行(00939)、工行(01398)及招行(03968)分別錄8.94億、8.9億及4161萬元北水淨入，建行與工行為北水淨入最多個股。不過，信行(00998)則有3209萬元淨沽。

內險股也有北水淨入，平保(02318)有8102萬元淨買；新華保險(01336)則有1842萬元淨買。內房股也有資金追捧，萬科(02202)有4009萬元淨買；融創(01918)則有2143萬元淨入。

其他較多北水流入個股有騰訊(00700)、神華(01088)、中興(00763)及金風(02208)，全日分別有8559萬、7154萬、4079萬和1048萬元淨入。

全日錄得北水最多流走為萬洲(00288)，合共淨沽3953萬元；金山軟件(03888)則有586萬元淨流走，而舜宇(02382)也有387萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、融創、新華保險、萬洲、信行、舜宇、平保及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、融創、萬科、萬洲、平保、建行、金山、金風及招行。