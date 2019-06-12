港股直擊 即巿股評

內地上月通脹創15個月高位，加上擔心G20峰會難解決中美貿易糾紛，連同本港政治爭拗升温下，港股連升四日飆過千點後，今日曾急吐逾五百點，質穿20天(27419點)及250天牛熊線(27733點)收市。

恒指今早低開186點，報27603，開市已跌穿牛熊線，亦是今日高位所在，隨即跌幅擴大，質穿20天後跌勢加劇，午後曾瀉567點，低見27222，但10天線(27144點)上有支持，大市跌幅收窄。恒指收報27308，插480點或1.73%；國企指數收造10494，挫125點或1.18%，大市成交縮至770億元。

股份整體受壓，全日下跌股份比例達78%，只有22%錄得升幅。

即月期指收報27122，挫566點，低水186點，成交有17.14萬張。

內地股市昨日急升後今日回吐，上證指數跌0.56%，深成指挫0.92%。

藍籌股近乎全軍覆沒。友邦(01299)挫2.6%；騰訊(00700)失守340元關，收跌2.1%；滙控(00005)下滑1.1%；建行(00939)降1.3%；平保(02318)跌1.2%；創科(00669)是唯一錄得升幅藍籌，全日微升0.6%。

焦點板塊

地產股：高銀金融(00530)以本港局勢不穩為由，撻訂啟德商業地王，藍籌地產股向下。恒地(00012)跌2.4%；新地(00016)挫3.1%；新世界(00017)挫4.7%；信置(00083)跌3.1%；長實(01113)下滑1.7%；九倉置業(01997)挫5.2%；但高銀金融無升跌。

券商股：內地股市上日急升，今日滬深兩市齊回落，個別券商股回吐亦急。華泰(06886)挫5.3%，海通證券(06837)跌3.9%，兩股包辦國指表現最差藍籌；中國銀河(06881)與國泰君安(02611)齊跌3.6%；中金(03908)跌3.2%；信証(06030)降1.7%。

手機股：舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨量按月下滑，全日瀉6%，為包尾藍籌；瑞聲(02018)也挫3.4%；丘鈦(01478)插5.8%；比亞迪電子(00285)下滑3.1%；鴻騰(06088)降1.9%；昨日急升的富智康(02038)今日急吐6.3%。

基建股：中央允許地方政府發行專項債券谷基建，昨日基建板塊急升後，今日表現仍硬淨，中鐵(00390)再升2.9%，見逾一個半月高；中交建(01800)及中鐵建(01186)僅微跌0.4%；水泥股方面，海螺水泥(00914)升0.3%。

金礦股：金價重上1330美元之上，金礦股逆市走高，招金(01818)急揚5.3%；山東黃金(01787)飆升5.9%；紫金(02899)也升2.9%；SPDR金ETF(02840)則漲0.9%。

焦點股份

壹傳媒(00282)：旗下蘋果日報網版9月起收月費，今日最高見過0.33元，大升35.2%，收造0.32元，仍炒高31%，為今日表現最叻個股，成交金額3426萬元。

中國稀土(00769)：部委將實地調研稀土產業，中國稀土借消息炒上，曾抽升13.3%，全日仍大升6.7%，成交有8552萬元。

中煙香港(06055)：今日首掛，全日收報5.35元，比招股價4.88元高9.6%，每手賺470元；同樣今日掛牌的中國東方教育(00667)，全日潛水11.8%，每手蝕665元。