港股午後跌穿上午低位，恒指一度急插567點，低見27222，跌幅達2%，幾乎回試10天線(約27141點)。截至3時22分，恒指跌509點報27280。
國企指數跌139點報10480。
上證指數收報2909，跌16點或0.56%。
美國道指期貨最新跌52點報26012。
本地地產股沽壓進一步增加，新世界(00017)跌4.4%；九倉置業(01997)曾插6.1%；會德豐(00020)挫2.4%；新地(00016)跌3.6%。會德豐及新地均取消原定今日舉行的新盤發布會。
港股午後跌穿上午低位，恒指一度急插567點，低見27222，跌幅達2%，幾乎回試10天線(約27141點)。截至3時22分，恒指跌509點報27280。
國企指數跌139點報10480。
上證指數收報2909，跌16點或0.56%。
美國道指期貨最新跌52點報26012。
本地地產股沽壓進一步增加，新世界(00017)跌4.4%；九倉置業(01997)曾插6.1%；會德豐(00020)挫2.4%；新地(00016)跌3.6%。會德豐及新地均取消原定今日舉行的新盤發布會。
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