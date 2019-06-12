訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:30 港股直擊 即巿股評

恒指曾瀉567點 九倉置業插6%

放大圖片

港股午後跌穿上午低位，恒指一度急插567點，低見27222，跌幅達2%，幾乎回試10天線(約27141點)。截至3時22分，恒指跌509點報27280。

國企指數跌139點報10480。

上證指數收報2909，跌16點或0.56%。

美國道指期貨最新跌52點報26012。

本地地產股沽壓進一步增加，新世界(00017)跌4.4%；九倉置業(01997)曾插6.1%；會德豐(00020)挫2.4%；新地(00016)跌3.6%。會德豐及新地均取消原定今日舉行的新盤發布會。

金礦股成避險板塊，山東黃金(01787)升逾6%；招金礦業(01818)升5.3%；紫金(02899)升2.5%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。