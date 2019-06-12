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今日 14:53 港股直擊 即巿股評

大摩:個別燃氣股現買入機會 升中燃氣評級及目標

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摩根士丹利發表報告，將中國燃氣(00384)投資評級從「與大市同步」上調至「增持」，並將目標價從25元上調至30元，主要由於該公司將從潛在液化天然氣(LNG)碼頭投資中受益。

大摩指，燃氣股之前由於失去接入費收入的風險、天然氣價格上漲擠壓美元利潤率，以及天然氣量增長放緩等短期憂慮下，令股價跑輸國企指數之後，個別城市燃氣分銷商已出現買入機會。該行認為，上游天然氣供應和中游基礎設施料將從下半年開始改善，進而創造天然氣量和利潤率上升的潛在空間。

中國勢將在下半年宣布LNG碼頭建設計劃以及有關第三方的LNG碼頭接口的細節；這種接口將讓城市燃氣分銷商直接接入海外供應。國家管道公司的成立(料將在第三季度)、俄羅斯管道天然氣年底開始進入中國，以及料將增長的LNG進口，將加劇競爭並降低單位輸氣成本。

另外，該報告還調整了其他燃氣股的目標價。新奧能源(02688)目標價由97元調降至90元；昆侖能源(00135)從11.5元降至9.5元；華潤燃氣(01193)從46元降至40元，評級從「增持」下調至「與大市同步」；港華燃氣(01083)從7.7元降至6.5元；香港中華煤氣(00003)從15.27元調升至16.3元；北京控股(00392)目標價由41.8元調升至42.5元。

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