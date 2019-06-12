港股直擊 即巿股評

隔晚美股高開低走，市場擔心G20峰會難解決中美貿易糾紛，加上內地上月通脹創15個月高位，同時本港政治爭拗升温，港股連升四日飆過千點後，今早顯著受壓，半日挫逾四百點，一舉質穿20天(27421點)及250天牛熊線(27733點)。

恒指今早低開186點，報27603，開市已跌穿牛熊線，亦是今早高位所在，隨即跌幅擴大，質穿20天後跌勢加劇，一度瀉455點，低見27333，半日挨近低位收市，恒指中午收報27348，插440點或1.6%；國企指數中午造10498，挫121點或1.1%，大市成交412億元。

上證半日跌0.6%，深成指中午挫0.7%。

藍籌僅四隻股份錄得升幅，餘下全線下跌。友邦(01299)挫2.3%；騰訊(00700)失守340元關，半日降2.2%；滙控(00005)下滑1.3%；建行(00939)與平保(02318)齊跌1.1%；工行(01398)降0.9%；創科(00669)為升幅最大藍籌，中午揚0.6%。

焦點板塊

地產股：高銀金融(00530)以本港局勢不穩為由，撻訂啟德商業地王，藍籌地產股受壓。恒地(00012)降2.3%；新地(00016)挫3.1%；新世界(00017)挫3.9%；信置(00083)跌2.6%；長實(01113)下滑1.8%；但高銀金融則升0.4%。

券商股：內地股市上日急升，今早滬深兩市齊回落，個別券商股回吐亦急。海通證券(06837)挫4.3%；華泰(06886)降3.3%，兩股包辦國指表現最差藍籌；中國銀河(06881)挫4%；國泰君安(02611)跌3.6%；中金(03908)跌3.3%；信証(06030)降1.7%。

手機股：舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨量按月下滑，半日瀉6.5%，為包尾藍籌；瑞聲(02018)也挫4.7%；丘鈦(01478)插5.3%；比亞迪電子(00285)下滑2.6%；鴻騰(06088)降2.9%。

焦點股份

壹傳媒(00282)：旗下蘋果日報網版9月起收月費，今早最高見過0.33元，大升35.2%，半日造0.3元，仍炒高23%，成交金額2550萬元。

中國稀土(00769)：部委將實地調研稀土產業，中國稀土借消息炒上，曾抽升13.3%，半日仍大升8.3%，成交有7560萬元。