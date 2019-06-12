即巿股評 港股直擊

噚日Day trade走咗隻恒指牛(66699)，主要原因係見到一個鐘頭到有7.X%嘅賺幅，同埋小妹一壞電話個人就會無心機，好彩噚晚返到屋企摷返個盒同張單，原來部電話仲未過保養期，好彩啫，希望(66699)賺返嚟嘅夠cover可能要比嘅零件費啦。

依家9點53分，我諗今日個市跌幾多都未乜人想知，可能連升/跌都唔想知，今日嘅焦點全部集中晒喺金鐘，問我點解今日仲喺公司唔罷工？老老竇竇，做傳媒確實係好難罷工，我後面嗰兩位港聞同事一個噚晚通咗頂，今朝返到嚟公司之後，另一個同事先開始山山門口，為求可以keep住個live落FB/web/app比大家睇，但實在人數太多，Web同App已經頂唔順個人流，不過班developer仔已經救亡中，加大server又好，加大bandwidth都好，總之就要令隻Web同App暢順返；至於我呢個財經組嘅人，可以幫到手嘅就係諗辦法解決呢個塞車問題，好歹財經Web同App都有過類似經驗：2015年「港股大市代2.0」嗰一個月都隊爆我幾十部server。

喺恒指日線圖見到今日恒指結束此前四連升，今日陰燭下跌，250天線(27734點)再度失守，而下方低位一度跌穿20天線(27428點)，如是者今日恒指暫程陰燭之餘，仲要被250同20天線包圍；留意返，下方DMI嘅ADX由上週二(6月4日)開始，恒指升時ADX就下行，包括埋今日，換言之即係ADX一早暗示個市係無乜力去彈嘅，雖然係咁，但前兩日都可以「佔領」恒指牛熊證街貨圖上方熊證最貼價嘅「六條行車線」，都真係好Proud。

依家10點11分，恒指現價做緊27458點，對比上方最貼價熊證27800至27899點，現價再升342點嘅話就可以到呢一層嘅門口；如果現價再向下行259點嘅話，就可以到下方最貼價牛證27100至27199點。邊邊街貨多？咁就更係下方牛證啦，第一梯隊就已經係重貨區，有相當於768張期指，至於上方最貼價熊證就有232張期指。

「如是者就即係入熊證等向下殺牛啦？」要小心嘅係依家恒指仍處於保歷加上升通道中，如果要熊/Put佢，即係要將恒指由保歷加上升通道推返落去保歷加下降通道；不過截至依家10點22分止，恒指低位做過27408點，20天線/保歷加通道中軸確係一度失守，怕且今日恒指粒燭好大機會橫跨20天線/保歷加通道中軸，兩頭唔到岸嘅情況最好就係唔好落場，落第二個場好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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