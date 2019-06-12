港股直擊 即巿股評

投資者對美中貿易戰浮現新的憂慮，特朗普表示，只會對美國有利的貿易協議感興趣；美國商務部長羅斯稱，美國不會在20國集團峰會與中國達成貿易協議。港股四日累彈逾千點後，今早甫開回吐逾三百點。

恒指低開186點，報27603，復失守250天牛熊分界線(約27734)，開市後跌幅隨即擴大，暫時見最多跌381點，低見27408，回試廿天線水平(約27425)。截至9時56分，恒指跌355點，報27433。

國企指數跌95點，報10524。

內地股市昨日急升後，今早略為回吐，上證指數報2915，跌10點或0.36%。

內地今早公布5月CPI按年升2.7%，創15個月新高，符合市場預期。

騰訊(00700)跌1.6%，報339元。

友邦(01299)跌2%，報75.55元。

高銀金融(00530)突以本港局勢不穩為由撻訂啟德商業地王，本地地產股今早普遍跑輸。新地(00016)挫2%；新世界(00017)曾挫逾3%；恒地(00012)跌近2%。

今日首掛的中煙香港(06055)現報5.05元，較招股價高3.5%，成交活躍。

昨日受國策提振的基建股及水泥股，今早個別仍算硬淨，中鐵(00390)再升1.3%，海螺水泥(00914)升0.2%；中國建材(03323)無升跌。