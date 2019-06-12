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今日 09:54 港股直擊 即巿股評

【異動股】壹傳媒曾炒高33% 蘋果日報網版9月起收月費

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壹傳媒(00282)今早爆升，旗下蘋果日報網版9月起收月費，今早最高見過0.325元，大升33.2%，新造0.31元，仍炒高27.1%，成交金額895萬元。

集團表示，知悉主要股東黎智英聲稱《蘋果日報》及《台灣蘋果日報》的網上訂閱一事，於今年4月實行兩份報章的免費網上會員制，已經註冊的用戶可從下周一（6月17日）開始分別以3元或10元新台幣訂閱《蘋果日報》或《台灣蘋果日報》的試用版，以繼續瀏覽網上新聞文章。

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