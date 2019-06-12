港股直擊 即巿股評

港股四日累彈1027點，收逾三周高，重越俗稱「牛熊分界」的250天平均線，不過市場仍然憂慮中美貿易前景，恒指短期不易收復二萬八關。

隔晚美股高開低走，三大指數微幅收跌。道指收市跌14點報26048點，結束6連漲；標普500指數跌0.03%報2885點；納指微跌不足1點報7822點。聯合技術跌近4%，雷神公司跌超5%，特朗普擔心兩家公司合併傷害競爭。人造肉公司Beyond Meat大跌25%，摩根大通下調其評級至「中性」。

美國與墨西哥關係緩和及市場憧憬美國聯儲局減息，刺激美股早段全線上升，但投資者對美中貿易戰浮現新的憂慮，特朗普表示，只會對美國有利的貿易協議感興趣；中方仍未落實兩國元首會否本月底會面。在本月底20國集團峰會前，市場入市氣氛轉趨審慎，美股中段開始走勢反覆。

美國商務部長羅斯接受傳媒訪問時說，美國不會在20國集團峰會與中國達成貿易協議，兩國領導人會面只會為可能達成協議鋪路，但相信美中兩國最終會透過談判達成貿易協議。

長期從事聯儲局研究的俄勒岡大學教授蒂姆·杜伊表示，由於決策者們在夏季結束前無法獲得足夠的經濟數據，所以聯儲局在9月貨幣政策例會後宣布減息比較合理。他表示，若經濟數據更快惡化或資本市場陷入困境，聯儲局或提前到7月減息；若貿易緊張局勢緩和，經濟放緩趨勢有所好轉，減息時間點則會延後。

摩根士丹利股票策略師威爾森表示，即使聯儲局按照市場的意願在今年夏天減息，事情可能已經於事無補了，聯儲局最早可能在7月減息，但可能無法阻止經濟放緩/衰退。大摩又預計，儘管聯儲局可能會減息，仍然預計標普500指數將在今年餘下的時間持穩在目前區間。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，普遍偏軟。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.44元，較本港收市低0.01元；騰訊(00700)ADR收報343.97元，低0.63元；國壽(02628)ADR收報18.46元，低0.04元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.73元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報4.36元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報5.19元，低0.04元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.8元，低0.1元；聯通(00762)ADR收報8.44元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.91元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27733，較周二恒指收市低55點或0.2%。港股昨日午後曾升279點，見27857點全日高位，收市報27789，升210點或0.76%。G20峰會將在6月28至29日召開，預計在峰會召開前，預計市場將出現一些波動。

焦點股份

舜宇光學(02382)：5月份手機鏡頭出貨量1.067億件，按月減少5.8%，按年增38.7%；手機攝像模組出貨量按月升2.1%，按年升16.6%。

華潤置地(01109)：公布5月份實現總合同銷售金額約213.2億元人民幣，按年增長三成六。

高銀金融(00530)：上月以111.24億元，中標啟德第4C區4號商業地皮，公司昨日傍晚發出通告指，由於有董事認為，近期發生的社會矛盾和經濟不穩定，可能對香港商業地產市場產生負面影響，董事會已經通過，暫停向中標地皮的全資附屬公司提供財務資助。

澳博控股(00880)：主席何超鳳表示，中美貿易戰影響賭場貴賓廳業務，但中場業務就有增長，相信未來博彩業表現，都要視乎外圍情況；另外，集團正研究申請日本賭牌。

長城汽車(02333)：宣布5月汽車總銷量為6.256萬輛，按年下跌11.8%。

今日有兩隻新股掛牌。中國煙草總公司旗下、從事煙草產品進出口的中煙香港(06055)公開招股部分超額認購101倍，據耀才交易中心，暗盤收報5元，較招股價4.88元高出2%。內地職業技能教育提供商--中國東方教育(00667)暗盤收報10.92元，較招股價11.25元低2.9%。