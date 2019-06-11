即巿股評 港股直擊

前三篇的長線牛股巡禮，分別挑選分析了創科實業(00669)，太古A(00019)，以及房地產信託基金置富(00778)。

該三隻牛股其後都分別創下了歷史新高，即便股市大跌目前亦離新高不遠，可謂穩穩地幸福。很多讀者紛紛期待著更多牛股的跟蹤和挑選。今天就揀選另一隻筆者的愛股，港鐵(00066)。

講股之前，例牌談點理念，玩一玩技術。MTA時易網日後將由量化成員推出一套市況數據分析系統。這套分析工具和指數分析是沒有重疊的，其背後的理念是，幫助主要炒股的投資者來定出客觀的進出時效依據，提高買賣成功率，以及進行資金管理（倉位管理）。

其背後依據，簡單來講，就是我們認為投資股票的收益率是由選股成功率與市場裡面股票上漲概率的乘積來決定的。這就是為什麼資深的炒股專家會說大市方向很重要，大牛市放飛鏢都會中，大熊市再聰明也佔不到便宜。我們只是把這個現象加以量化。如果股票開始很賺錢，是不是可以增加股票投資，而當股票開始不賺錢的時候，是不是應該考慮休息？

我們要將這個簡單的問題，用一個簡單的方式體現出來，就如股市紅綠燈，教大家炒股票要小心。

重要的事情講完了，版位有限，本欄或者在博客或者下一篇公佈該系統並實戰分析。

回到正題，66港鐵，公司不用多介紹，坊間大量分析不重複。筆者認為，港鐵並不能視為地產股，而是一家擁有穩定現金流以及可視將來無可取代的市場經營專利，而這個市場專利更為港鐵衍生出其他業務例如車站的商務，地鐵上蓋的商場管理及租金收入。這些業務同樣由於地鐵站這項無可取代的經營權而具有了同樣的強大護城河，而每天起居上班的香港人民無可避免的重複消費。從業務性質的角度來看，港鐵是一間符合畢非德選股標準的股票。

大家都知道世界不太平，經濟不強勁，因此願意給予有穩定收益的資產溢價和持續追捧。

以上兩個內在和外在因素決定了港鐵長期走牛的必然性。

廢話講完，從港鐵周線圖分析來看，2007-2013年港鐵走出了一個整固平台，其後15年終於出現了突破創下新高。結合今年4,5月的調整，港鐵走出了一個「杯和杯柄」的經典形態。後市看好。

目前，關注兩個位置，一個是44.66元，一個是47元。只要不跌破44.66元，向好趨勢不變，下個目標位置是52.57元，長遠看57.46元區域。

長線牛股往往是長短皆宜，且升且珍惜！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。