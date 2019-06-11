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今日 21:27 重要通告 港股直擊

天業節水購新疆農資物流公司

天業節水(00840)公布，向現代農業購買新疆西部農資物流有限公司全部股權，代價2868.68萬元人民幣。

新疆西部農資物流主要從事農藥的批發；大量元素水溶肥、複混肥的生產與銷售；化肥、農用地膜、農業節水灌溉器材、農副產品、皮棉、棉短絨、建築材料、飼料、化工產品、鋼材、果品的銷售；房屋租賃；裝卸搬運擁有鐵路專用貨站線。

同時，擁有兵團農資物流企業唯一的農資鐵路專用貨站線，倉儲場地面積約5萬平方米，庫房10棟，室內倉儲面積約1.2萬平方米，室外倉儲場地約1.7萬平方米。

下載港交所通告原文

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