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今日 18:21 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】夾縫中自處

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有說不問世事是一種生存之道，其實世事自己找上門。以為日日炒股避世，其實也不過要看特朗普Twitter，然後再看新聞的中央回應。

萬洲(00288)和創科(00669)等正經做生意的好股遭舞上舞落，天堂地獄，無辜辜輸錢。世事影響你避不到的。

大勢差，短線彈，加上本港真正好股少之又少，股民夾縫中搵食。現時除追貴貨，炒殘股會是短線主題，科網及手機股喘息空間較大。

另外，發改委端午節前印發《推動重點消費品更新升級 暢通資源迴圈利用實施方案(2019-2020年)》，重點提及新能源車，包括：各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消；鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持。

比亞迪(01211)放假前爆一棍，連續兩日整固，今日除完息，有機乘勢再上，目前50、100和250天線於上方49元至50元水平橫向平衡發展，弱股反彈持續，比亞迪可挑戰50元關口，吼47元入場，半成止蝕。

股市反映大局，最近褪色的小港居然可再上世界各地頭條，也代表貿易博奕真真正正殺埋身，生存的夾縫又窄一點。

短視不會要人命，會奪走你的機會而已。香港看家本領是轉口，難聽就是走私漏稅，依靠灰色地帶堆砌繁榮。中美兩大巨人，香港只是中間一粒蛋，無人介意香港是死是活，蛋壞有第二粒。是不是幾多外資走，國家隊就有多少錢返來投資？我們又是否甘心只當大灣區金融中心？

可惜人只會歸邊惡鬥，看不到會有一個對香港好的結果。

如此大局下除賺錢自保，就是做自己認為正確的事。

陳鎮強
信報分析員
[email protected]

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