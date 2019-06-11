重要通告 港股直擊

中國信達(01359)宣布，為落實有關監管精神，優化整合子公司平台資源，擬通過公開掛牌方式出售所持全部幸福人壽50.995%股權。

全部轉讓股份面向同一競買人或聯合競買團一次性轉讓。幸福人壽是該公司經營壽險業務的金融平台。