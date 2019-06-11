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今日 18:13 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨買增至37.4億元 續掃工行騰訊建行

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市場憧憬美國減息，加上美國總統特朗普表示，已經安排於G20峰會上與國家主席習近平會談，港股上日急彈逾六百點後，今日再升210點，重上250天牛熊線(約27747點)。

北水流入增加，由上日淨買18.64億元，增加至37.38億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金續力吸工行(01398)全日淨買7.96億元，為今日最多淨入個股。建行(00939)也錄6.3億元淨買。

其他中資金融股仍見北水手影，財險(02328)、平保(02318)與海通證券(06837)分別有5459萬、4604萬及1359萬元內地資金淨買，但新華(01336)及中信証券(06030)則有7078萬及1435萬元淨沽。

傳阿里巴巴最快數周內提交在港上市申請，港交所(00388)升2.6%，全日則有2.85億元北水淨買。

人民幣回升，重資產類的融創(01918)與萬科(02202)，全日分別錄1.58億及5785萬元淨買。

另外，騰訊(00700)全日有6.5億北水淨買；5G股中興(00763)也錄1.22億元淨入。

其他較多北水淨入個股有中建材(03323)及吉利(00175)，全日有4236萬及698萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、融創、中建材、港交所、新華保險、信証、財險及海通證券。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、建行、工行、融創、中建材、港交所、萬科、吉利及平保。

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