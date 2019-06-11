港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普表示，已經安排於G20峰會上與國家主席習近平會談，加上市場續盼美國減息，恒指昨日急彈逾六百點後，今日進一步造好，升返牛熊線。

港股高開98點，甫開曾倒跌不足1點，之後拗腰升，上午最多升256點，重上250天線(約27747點)，中午升210點。午後突破上午高位，曾飆279點，高見27857點。恒指收報27789點，升210點或0.8%，為5月17日以來收市新高，連升4日累飆1027點或3.8%。大市今日上升股份比例為61%；下跌股份比例為39%。

國企指數收報10620點，升93點或0.9%。

A股顯著造好，滬指升2.58%；深成指升3.74%。

美國道指期貨最新升77點，報26163。

即月期指收市升219點或0.8%，報27688，低水101點。

藍籌股方面，領展(00823)和港鐵(00066)創新高，收市升1%；騰訊(00700)升0.5%；傳阿里巴巴最快數周內提交在港上市申請，港交所(00388)升2.6%；友邦(01299)升1%；平保(02318)升2.6%。

焦點板塊

基建及水泥股：內地計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，刺激基建水泥股造好，中鐵(00390)飆升7.8%；中鐵建(01186)升7.2%；中交建(01800)升4.8%；中國建築國際(03311)升4.8%。水泥股方面，海螺(00914)升4.8%；中國建材(03323)升7.1%；華潤水泥(01313)升3.5%；金隅(02009)漲5.6%；西部水泥(02233)升7.5%。

重型裝備股：跟基建股走高，中聯重科(01157)升8.4%；重汽(03808)升7.8%；濰柴動力(02238)升6.6%；龍工(03339)升5.9%。

食物及飲品製造商：另一跑出板塊，蒙牛(02319)升3.2%為表現最好藍籌；維他奶(00345)、頤海國際(01579)和澳優乳業(01717)創新高。另外，雨潤(01068)升8.3%；日清食品(01475)升4.9%；H&H國際(01112)升2.3%。

物業管理股：延續強勢，碧桂園服務(06098)再創新高，收市升4.2%；新城悅(01755)升5.7%；永升(01995)升6.9%；彩生活(01778)升2.1%；佳兆業物業(02168)升2.8%。

焦點股份

小米(01810)：昨日斥近5000萬元回購，今日收升2.3%，重上廿天線水平。

閱文集團(00772)：股價升7.7%。集團擬動用最多5億元，在市場上進行股份回購。

同程藝龍(00780)：傳部分僱員配股今早錄大手上板，較上日收市價折讓6.3%。股價逆市跌3.1%，成交額10.35億元。

保利協鑫能源(03800)：股價挫8%。集團擬配售15.11億股，作價較前收市價折讓約一成，集資6.8億元。

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