即巿股評 港股直擊

上一篇【搏拳實錄】指出，先有美國聯儲局主席鮑威爾「放鴿」，已暫時抵消持續了個多月的貿易戰對包括港股的利淡因素；後有中國國家主席習近平首度在公開場合以「朋友」稱呼美國總統特朗普，並相信侵侵也不會願意看到中美全部割裂開。老徐認為，有助中美緩和緊張關係的意見由謹慎而且訥於言的習近平主席講出來，其意義和份量都比「噏得就噏」的侵侵重要得多，故而估計備受中美貿易戰升級「折磨」的港股，終於輪到有好消息「沖喜(起)」。

此外，綜合EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數、每日成交額和沽空比率等的分析，顯然大戶早已完成派貨獲利，近日反而有散戶入市追沽，老徐深信，大戶很有可能借上述「沖喜」的消息挾淡倉，因此已準備在26600點、接近6月4日的26671點今年低位行使價開即月long call或short put，甚至以市價直接買入即月期指。

料不到周一恒指以27206水平裂口高開241點，令26600點行使價的即月期權，long call則成本太貴，short put則食之無味，老徐於是放棄本欄一向主打的option操作，開市約10分鐘即以市價買入27076點的即月期指；以收市計，即日已有388點進賬。

老徐這次能夠在恒指剛剛開始反彈就建立長倉，其實有點幸運成分。正如6月6日《信報》「金融外星人」欄主中環OL黃講到美股(道指)上周二反彈500多點、錄得今年1月初以來最大單日升幅時指出：想分享的是，經驗告訴筆者幾乎冇可能估得到股市會反彈的理由，只可以從技術指標和市場心理找到自己的一套睇市方式，或可叫市場觸覺吧。

現在就讓老徐參考EJFQ技術指標探討恒指今個月的走向。首先，弱勢股指數自5月27日從77.4%的逾3年高位見頂回落，到6月10日(本周一)反覆跌至63.2%，恰恰兩個星期淨跌14.2個百分點，但單單是周一就錄得8.5個百分點的跌幅，可見淡友現在才急忙撤軍。大市沽壓若持續並以較大幅度縮減，已可支持恒指進一步反彈。

其次，「詳細行業上升動力統計圖」顯示，在88個行業中，5月30日有57個行業、近月來首度有顯著超過半數行業的上升動力高於5日之前，本周一的動力上升行業更多達78個。行業動力圖亦發出正面訊息。此外，中線市寬由5月23日的18.7%見底後緩緩回升，但至今仍在30%的支持區底之下徘徊，代表嚴重超賣的市況仍有空間改善。

老徐估計，恒指這波反彈浪，最快也要等到18和19日美國聯儲局議息會議才或者遇到阻力(視乎市場是否滿意局方「放鴿」)。唯一需要留意的是，侵侵日前突然表示，若果國家主席習近平拒絕在月底舉行的日本大阪G20峰會與他面談，就會立即對額外3250億美元中國貨徵收關稅。莫非中方仍未確認「習特會」？

老徐