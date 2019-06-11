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今日 13:12 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】板塊炒作短癮 小心貪字得個貧

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隔晚美股延續上周升勢，加上經濟數據已締造減息條件，令市場推測聯儲局最快下個月減息，美股連升第六個交易日。除咗市場對減息預期升溫之外，美墨達成協議，美國無限期停止向墨西哥加徵關稅，而侵侵又表示已準備好月底喺G20峰會跟習大大會面，仲話好有信心跟中國達成協議，表面睇嚟一片歌舞昇平，所以負面因素恍惚全部消失，道指重上二萬六大關，港股當然繼續反彈。

恒指高開98點，報27677點，開市後雖然一度腳軟，升幅蒸發倒跌1點，見過27577點半日低位。其後A股顯著造好帶動下，恒指回復升勢，最多升256點，見27834點半日高位，阿Man噚日所講嘅250日線(27747點)目標，一步達標，成功收復所謂牛熊分界線。恒指中午報收27789點，升210點；國指則升92點，報收10619點。

阿里巴巴傳聞喺短時間內提交上市申請，集資額將達200億美元，有望破紀錄成為新集資王，港交所(00388)股價勁升近3%，股價同樣升越多條移動平均線，開始逼近5月初下跌裂口，要回補裂口，港交所股價可望升至275元水平，不過有冇咁嘅本事，仲要睇個市反彈勢頭能否持續。

其他藍籌重磅股亦大部份上升，只有騰訊(00700)有啲失手，微跌0.1%，估計騰訊喺大股東下月分拆業務上市之前，騰訊嘅股價大致可以靠穩，下一個反彈目標大約係355元，至於要重上50日線(363)兼回補裂口，暫時力度尚欠。

A股呢期似乎已轉趨穩定，雖然阿爺曾放風，人仔未必保七，但A股又未見受影響，睇番上證指數開始形成一個橫行平台，而250日線(2798點)一直未見失守，始終MSCI納入A股嘅威力仍然喺度，對A股有一定支持，A股相關ETF不妨望多兩眼。

板塊方面今日輪到基建股落鑊，阿爺繼續出招刺激經濟，允許將專項債券作為符合條件嘅重大項目本金，消息刺激基建投資，基建股及水泥股即見資金追捧。不過近日個別板塊炒作都相當短癮，不慎高追十追九伏，小心貪字得個貧。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

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