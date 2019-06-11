港股直擊 即巿股評

市場憧憬月底日本二十國集團(G20)峰會，美國總統特朗普將會與國家主席習近平會談，港股上日飆613點後，今早進一步走高，半日再升逾兩百點，重上250天牛熊線(27748點)。

港股高開98點，報27677，早段閃跌不足1點後極速回升，隨即重上250天牛熊線，最多升256點，高見27834，臨近午市回順，惟中午仍升逾兩百點收市。恒指中午收造27789，揚210點或0.8%，國企指數中午收造10619，升92點或0.9%，大市半日成交487億元。

上證半日飆升1.9%，深成指急揚2.9%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升1%；阿里傳數周內交上市申請，港交所(00388)走高2.9%；建行(00939)走高1.1%；平保(02318)漲2%，瑞聲(02018)漲3.1%，為升幅最大藍籌；但騰訊(00700)跌0.1%；滙控(00005)無升跌。

焦點板塊

基建股：內地計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，分析認為有助拉動基建投資增長，刺激基建水泥股造好。中鐵(00390)飆升7.8%，為升幅最大的國企指數成分股；中鐵建(01186)炒高7.9%；中交建(01800)彈升5.4%；中國建築國際(03311)漲4.8%；中冶(01618)揚3.4%。

水泥股：同樣受專項債消息沖喜，龍頭海螺(00914)揚5.2%；中國建材(03323)飆升7.1%；華潤水泥(01313)升3.9%；金隅(02009)揚4.3%；西部水泥(02233)飆6.6%。

券商股：A股標青，內地券商股亦表現突出，中國銀河(06881)抽升7%；海通證券(06837)急揚6.2%；中金(03908)飆5.4%；信証(06030)揚5%；中信建投(06066)漲4.8%；華泰(06886)升4.3%。

焦點股份

閱文(00772)：擬動用最多5億元，在市場上進行股份回購，今早一度抽升8.4%，半日仍彈升7.2%，成交有4590萬元。

同程藝龍(00780)：傳部分僱員配股，盤前錄4349萬股大手上板，每股作價15.5元，涉及金額6.74億元，中午跌2.9%，報16.06元，成交有9.16億元。

保利協鑫(03800)：擬配售15.11億股，佔擴大後已發行股本約7.62%，配售價0.45元較前收市價0.5元折讓約一成，集資6.8億元，半日大跌8%，成交金額1.57億元。