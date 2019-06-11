即巿股評 港股直擊

今朝如常地開隻九巴app睇吓巴士時間，再較啱時間就出門口啦，奇怪又有bug，望望個鐘9點過少少，同平時落樓時間差唔多，有理無理落咗樓下先講，結果一落到去就見到隻app同個巴士站牌顯示番個時間「15分鐘」，乾等三個字車再加埋例塞嘅隧道，結果搞到我依家10點6分先坐底喺公司，打緊呢隻稿；又話聽日先罷工嘅？到底依家係有bug定罷工啫？

Anyway，點罷都唔會殺到落港交所(00388)，試想想如果港交所停市一日，有幾多個百億無咗？就算黑雨/10號波，港交所都諗盡辦法去開市，如果唔係佢個份「颱風及黑色暴雨期間的安排」唔會寫到咁鬼複雜。

依家10點10分，見到恒指由開市時升99點，開市報27677點，到依家升124點，做緊27702點。噚日講過大市一彈就彈逾500點，將現價水平由貼追牛證上移至貼近熊證；再者熊證亦儲落唔少街貨，估計噚日一下子殺完四層之後會有唔少資金博個市彈完就散，於是會入貼價牛再博掉頭，不過下方牛證實在太遠，且出新貼價牛追升亦需要時間，如是者就揀咗隻收回價26908點嘅恒指牛(66909)出嚟，以噚日嘅買入價$0.059同依家現價$0.074計，賺幅有25.4%。

開埋恒指牛熊證街貨圖，就見到27600至27699點呢層熊證街貨已經全數被收回，計埋噚日嘅話，呢條可以叫做「第五條行車線」，至於第六條就係變相依家最貼價嗰層，即係27700至27799點，呢度有相當於1278張期指。以截至依家10點38分恒指做過嘅高位27764點計，其實個市都叫做踩過入呢一層嘅範圍，兼且升穿埋噚日講嘅250天線(27747點)阻力位，佔領第六條行車線真係無難度。

恒指牛(66699)，收回價27100點，同現價有逾500點差距，全城第二貼價嘅一隻牛證，賣點在於低街貨兼槓桿偏高；見日線圖10天線(27151點)同20天線(27459點)都已經開始掉頭向上，望遠少少仲可以以保歷加通道頂(28381點)作為目標添。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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