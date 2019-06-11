港股直擊 即巿股評

市場對聯儲局減息的預期不斷升溫，隔晚美股三大指數延續上周五強勢，道指重上二萬六關，創一個月以來新高。港股昨日急升逾六百點後，今早再反覆升過百點，創三個星期高位。

恒指高開98點，報27677，開市後即迅速倒跌近1點，低見27577，之後重拾升勢，暫時見最多升158點，高見27737，幾乎重上250天線(27747點)。截至10時1分，恒指升147點，報27725。

國企指數升56點，報10583。

內地股市造好，上證指數最新升24點或0.85%，報2876點。

騰訊(00700)昨日領漲，最新升0.2%，報343.8元。

友邦(01299)升0.7%，報76.85元。

中資金融股造好，平保(02318)及國壽(02628)均升1.4%；工行(01398)升0.8%，見一個月高。

外電引述知情人士透露，阿里巴巴目標是數周之內提交在港上市申請。港交所(00388)今早見逾一個月高，暫時高見266.6元，升3.3%，最新升2.9%，報265.4元。

國務院印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》，支持重大項目市場化融資，基建股突異動，中交建(01800)A股及H股均升半成；中鐵建(01186)升近半成；中鐵(00390)升5.2%；中車(01766)升逾3%。水泥股方面，海螺水泥(00914)及中國建材(03323)均升近4%。