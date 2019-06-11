港股直擊 即巿股評

內地計劃推出專項債資金可作重大項目資本金，分析認為有助拉動基建投資增長，刺激基建水泥股造好。

中鐵(00390)一度升7.2%，高見6.17元，現造6.1元，揚5.9%，為升幅最大的國企指數成分股；中國鐵建(01186)漲5%；中交建(01800)也彈升4.7%；中國建築國際(03311)及中冶(01618)各揚3%。

水泥股龍頭海螺(00914)漲3.5%；中國建材(03323)升4.2%；華潤水泥(01313)升1.7%；金隅(02009)漲3.4%；西部水泥(02233)升1.9%。

財政部網站公布，中辦、國辦近日印發的《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》顯示，積極財政政策要加力提效，充分發揮專項債券作用，支持有一定收益但難以商業化的合規融資的重大公益性項目。

國泰君安交易投資業務委員會董事副總經理兼首席研究員周文淵認為，《通知》強調專項債作為資本金和合規條件下允許市場化融資，利好金融市場，尤其股票市場，有利於經濟和企業業績增長。另外，有利於拉動基建投資增長，具體規模要看地方政府專項債和後續市場化融資規模。

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