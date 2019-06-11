港股直擊 即巿股評

人民幣持續疲弱，在岸價跌至逾半年新低，市場憂慮人行不「保七」，港股昨日急升逾六百點後，今早或現回吐。

市場對聯儲局減息的預期不斷提升，隔晚美股三大指數集體收高，道指周一早段延續上周五強勢，最多曾抽高226點，收市回順但仍能守穩26000關，收市升80點或漲0.3%報26062點，創一個月以來新高；納指漲逾1%報7823點。科技股領漲，蘋果漲逾1%，亞馬遜漲逾3%，特斯拉漲超4%。

據芝商所數據顯示，期貨市場走勢暗示聯儲局在6月18日至19日會議上減息的可能性為20%左右，在7月30日至31日會議上減息的概率為70%。與5月份不同的是，聯儲局官員近日來並沒有明確發聲為市場的減息預期潑冷水。不過那邊廂，高盛則預計聯儲局在今年餘下時間內維持聯邦基金利率不變。

瑞銀表示，美國5月就業數據遠差於預期，加強了市場對美聯儲減息的預期，美股因此走強，美債收益率及美滙指數下跌。不過市場對單月數據變壞的反應過度，目前看好美股前景。此外，市場對美科技巨頭的監管憂慮也可能過度了。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.32元，較本港收市高7仙；騰訊(00700)ADR收報340.7元，低2.3元；國壽(02628)ADR收報18.21元，低0.03元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.72元，低4仙；中石油(00857)ADR收報4.34元，低1仙；中石化(00386)ADR收報5.17元，低0.6%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.1元，高5仙；聯通(00762)ADR收報8.5元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.93元，低0.03元。

ADR港股比例指數報27519，較周一恒指收市低59點或0.22%。恒指昨日收市報27578點，升613點或2.3%，收復20天線水平(約27498點)。恒指短期阻力參考250天線約27758點，27000點約昨日之上升裂口底部為短期支持。

2014年棄港赴美上市的阿里巴巴，計劃以第二上市方式回歸香港，外電引述知情人士透露，阿里巴巴選擇中金公司和瑞信，安排香港的股份發行工作。知情人士表示，阿里巴巴目標是數周之內提交上市申請。

人民銀行行長易綱最新表態稱，不認為人民幣滙率的某個具體數字更重要，意味人行不會死守兌美元7算水平，分析認為短期人民幣或受壓，但預期中美元首本月底會面前不會讓人幣出現單邊貶值。

焦點股份

吉利(00175)：五月總銷量9.0309萬部，按年減少兩成七，按月減少一成三，集團指主要由於持續減低經銷商的總庫存所致。

小米集團(01810)：公布昨日回購524.72萬股，每股作價9.49至9.53元，涉資近5000萬元。

閱文集團(00772)：建議在六個月內進行回購，最高資金總額5億元，根據股東會授權，最多可回購1.0226億股。

聯想控股(03396)：建議分拆旗下附屬聯泓新材料科技股份，並於深交所獨立上市，而有關建議首發A股上市申請已獲中證監受理。

丘鈦科技(01478)：公布5月攝像頭模組銷售3604.6萬件，按月下跌4.9%，按年則大增77.9%。

同程藝龍(00780)：據銷售文件披露，同程僱員持股實體以每股15.25元至15.75元，配售4350萬股，套現6.63億至6.85億元。每股作價15.25元至15.75元，較昨日收市價16.54元，折讓4.8%至7.8%。