美國聯儲局主席鮑威爾上周二(4日)於芝加哥聯儲銀行會議發表演說時提及,局方不知道美國與其他國家(中美貿易戰之外,總統特朗普較早前提出擬向墨西哥加徵關稅,到6月7日才宣布無限期擱置),包括貿易等議題會何去何從或怎樣解決,只能密切監察形勢發展對美國經濟前景的影響,並一如既往隨時準備採取適當行動,令經濟持續增長,就業市場保持強勁,以及通脹接近2%的局方目標。

鮑威爾表示,未來有三大關注事項,其中之一是聯儲局利率調控和買債政策的工具(the Fed's toolkit of rate moves and asset purchases),是否足以達致全民就業而價格又維持穩定。他重申,聯儲局貨幣政策仍然以經濟數據為主導。至於應對上次危機(即2008年金融海嘯)採用的「零息政策」和大量「買債」(near zero rate and asset purchases),使資產負債表累增至超過4.5萬億美元的兩套工具,鮑威爾認為,它們或者是時候捨棄「非傳統或非常規」(unconventional)的名稱,日後可能以某種形式再派用場。

今次鮑威爾顯然是發出將會減息,甚至重啟買債的強烈「放鴿」訊號,美股三大指數應聲爆上,納指當天已收復俗稱牛熊分界的200天線,道指和標普500指數翌日亦由「熊轉牛」。換句話說,鮑公「放鴿」言論成功助美股「驅熊」。美股強勢更延續整周,道指、標指、納指全星期分別錄得4.71%、4.41%及3.88%漲幅。

港股上周表現則大幅落後美市,在6月首4個交易日(周五為端午節休市),恒指僅升0.23%。然而,國家主席習近平上周五(7日)於俄羅斯聖彼得堡國際經濟論壇發言時表示,中美目前儘管有一些貿易摩擦,但兩國現已是你中有我、我中有你,很難設想中美全部割裂。習近平更首度公開以「朋友」稱呼特朗普,又相信特朗普也不願意看到兩國全部割裂。

習近平的講話一定程度令中美貿易戰顯著降溫,刺激周一恒指急飆613點,收報27578點,為5月22日以來最高水平。

恒指突破了成交量密集區27000點至27400點,附【右圖】所見,港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)由5月31日的低位18.4%,慢慢回升到昨天報19.4%,雖然僅增一個百分點,惟該市寬若確認已見底,走勢通常都會維持以周計。平滑中線市寬嚴重超賣情況(處支持區底之下)如果繼續改善,恒指有望進一步造好。

另一方面,估計鮑威爾的「放鴿」言論,在聯儲局本月18日和19日議息之前,對美股仍會產生Buy the rumor的效應,從而帶動恒指乘勢追落後反彈。

信報投資研究部

