訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:35 港股直擊 即巿股評

【北水手影】轉淨買18.6億元 續買工行建行 沽大連港

放大圖片

美國總統特朗普轉軚取消向墨西哥徵收關稅，加上內地上月出口比預期佳，恒指全日飆613點或2.3%，大市成交919.48億元。

北水上周四淨走3371萬元後，今日再度流入，全日淨買18.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀續力吸工行(01398)及建行(00939)，全日分別錄8.54億和7.02億元淨買，更奪北水掃入最多個股首兩位，農行(01288)也有6950萬元淨買，但中行(03988)則有1.54億元淨沽。

其他金融股也見北水手影，港交所(00388)、太保(02601)與友邦(01299)分別有3.65億、846萬及541萬元內地資金淨買，但平保(02318)錄3227萬元淨沽。

騰訊(00700)有兩隻新遊戲獲批，全日揚3.8%，亦有2.74億元北水手淨買；5G股中興(00763)則有7472萬元淨入，但鐵塔(00788)錄得4149萬元淨沽，手機股舜宇(02382)也錄1.04億元淨流走。

全日最多北水淨走個股為大連港(02880)，全日淨1.88億元淨沽，而融創亦錄1989萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、港交所、融創、農行、中行、舜宇、大連港及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、友邦、建行、工行、港交所、融創、鐵塔、太保及平保。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。