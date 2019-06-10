港股直擊 即巿股評

美國總統特朗普轉軚取消向墨西哥徵收關稅，加上內地上月出口比預期佳，恒指全日飆613點或2.3%，大市成交919.48億元。

北水上周四淨走3371萬元後，今日再度流入，全日淨買18.64億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀續力吸工行(01398)及建行(00939)，全日分別錄8.54億和7.02億元淨買，更奪北水掃入最多個股首兩位，農行(01288)也有6950萬元淨買，但中行(03988)則有1.54億元淨沽。

其他金融股也見北水手影，港交所(00388)、太保(02601)與友邦(01299)分別有3.65億、846萬及541萬元內地資金淨買，但平保(02318)錄3227萬元淨沽。

騰訊(00700)有兩隻新遊戲獲批，全日揚3.8%，亦有2.74億元北水手淨買；5G股中興(00763)則有7472萬元淨入，但鐵塔(00788)錄得4149萬元淨沽，手機股舜宇(02382)也錄1.04億元淨流走。

全日最多北水淨走個股為大連港(02880)，全日淨1.88億元淨沽，而融創亦錄1989萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、騰訊、港交所、融創、農行、中行、舜宇、大連港及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、友邦、建行、工行、港交所、融創、鐵塔、太保及平保。