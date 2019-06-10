港股直擊 即巿股評

內地上月出口報喜，加上美國總統特朗普轉軚取消向墨西哥徵收關稅，推動中港股市小長假後復市造好。

美國股市上周五晚造好，恒指高開241點，已重上10天線(約27102點)，早段升幅一度收窄至189點，見27155點全日低，之後發力飆升，上午最多升618點，彈至20天線(約27497點)水平，中午升548點，下午3時半前突破上午高位，曾飆641點，見27606點。恒指收報27578點，升613點或2.3%，為超過兩周收市高位。大市今日上升股份比例為66%，下跌股份比例為34%。

大市成交額919.48億元。

國企指數報10526點，升192點或1.9%。

即月期指收市報27469點，升621點，低水110點。

A股反覆向上，滬指升0.86%；深成指升1.48%。中國海關總署公布，以美元計，5月出口按年升1.1%，勝市場預期的下跌3.9%。

美國道指期貨最新升84點，報26091。

藍籌股方面，領展(00823)創新高，收市升1.4%；中海油(00883)入股俄國天然氣企業，股價飆4.9%；萬洲(00288)彈4.7%；國壽(02628)獲高盛叫買，股價升3.4%。相反，中移動(00941)吐0.5%。

焦點板塊

科技股：今早領軍反彈，科網龍頭騰訊(00700)有兩隻新遊戲獲批，股價升3.8%；金山(03888)升3.4%；金蝶(00268)飆7.1%；半新股微盟(02013)升4.3%；連日尋底的禪遊科技(02660)飆20.3%。發改委表態促進智慧手機和個人電腦更新換代，手機設備股反彈，舜宇(02382)飆升6.8%；瑞聲(02018)升4.3%；高偉(01415)升半成；丘鈦(01478)飆升14.6%；比亞迪電子(00285)飆6%。5G概念的中興(00763)彈7.2%。

濠賭股：另一升幅顯著板塊，金沙中國(01928)飆升6.7%；銀娛(00027)升7.2%；美高梅中國(02282)升6.3%；永利(01128)升4.9%；新濠國際(00200)升3.4%。

家電股：發改委上周四(6日)印發《推動重點消費品更新升級 暢通資源迴圈利用實施方案(2019-2020年)》，汽車股端午節前走高，家電股今日接力，海信家電(00921)升7.2%；海爾電器(01169)升5.3%；TCL電子(01070)升半成；創維數碼(00751)升2.9%。

焦點股份

周大福(01929)：股價飆13%，成交額2.43億元。集團全年多賺11.77%，全年每股派65仙，按年多14%。

平安好醫生(01833)：發布戰略級新產品「平安好醫生私人醫生」，股價彈8.2%。

復星國際(00656)：傳洽購英國老牌旅遊集團Thomas Cook的旅遊經營業務，股價漲4%。

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