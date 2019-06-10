今日 16:52
重要通告
港股直擊
上諭集團(01633)公布，預期截至3月底止，全年將錄得虧損淨額，去年同期亦虧損2571.6萬元。
該公司稱，預期錄得虧損，主要由於承造的項目整體毛利率下降，以及資產減值撇銷或呆賬及應收款項撥備。
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