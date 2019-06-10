即巿股評 港股直擊

港股上周（6月3至7日）先跌後喘定。上周初連續兩日創今年intraday和收市新低，到了6日（周三）以陰燭反彈，並一度收復10天線；翌日以陽燭再微升69點或0.26%，收報26965。恒指全星期錄得64點或0.23%的輕微升幅，結束連跌4周的技術弱勢。

自從美國總統特朗普上月5日宣布，10日起將2000億美元中國貨的加徵關稅率由10%調高至25%，恒指即應聲急挫，其後一直受到貿易戰升級的負面消息影響。到了6月3日美國時間，美國貿易代表處（USTR）與財政部發表聯合聲明，回應中國國務院日前發布的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書（詳見6月3日及5日「搏拳實錄」），反映兩國貿易戰仍陷於僵局。然而，隨着美國聯儲局主席鮑威爾上周二出席芝加哥聯儲銀行會議時發表被市場一致認為是「放鴿」的演辭，刺激美股大幅抽升，恒指亦受惠回穩。如果鮑烕爾「放鴿」已暫時抵消持續了個多月的貿易戰對包括港股的利淡因素，中國國家主席習近平上周五的言論，相信能夠起到更大的刺激作用。

國家主席習近平上周五(7日)在俄羅斯聖彼得堡的中俄能源商務論壇發言時表示：我們和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但中國和美國現在已經是你中有我、我中有你。我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情況不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友特朗普總統，我相信他也不願意看到。

記憶所及，這是習近平主席第一次提到與特朗普是「朋友」，況且是在談及中美貿易摩擦時、從一向謹慎訥言的習近平口中講出來，其意義顯得更為重要。而較早時美國總統侵侵表示，本月底(28及29日)在日本大阪的G20峰會與國家主席習近平見面後，才決定是否對額外3250億美元中國貨加徵新一輪關稅稅，再加上美國貿易代表處上周五已確認，對中國部分進口貨品由10%提高至25%的加徵關稅率措施，從6月1日推遲至15日方執行。上述種種不但反映中美貿易戰暫時不會惡化，更有機會成為短線「沖喜」恒指的好消息。

5月29日「搏拳實錄」提到：老徐根據（EJFQ系統反映弱勢股沽壓的）弱指走勢估計，淡友以至刻意沽空搵食的大戶，即使要繼續造淡，也快將要「補充彈藥」例如平掉部分短倉獲利。而弱指亦從5月27日的77.4%的逾3年高位見頂，反覆回落至上周四的71.7%，幅度不大甚至不算明顯。

但值得注意的是，過去7個交易日，港股主板都只有不足1000億元的相對偏低成交，而大市沽空比率於5月30日錄得18%的逾4個月新高後，只有上周二才稍低於15.9%的5天平均線，綜合近期弱指和沽空比率看，一定程度反映大戶已完成派貨，而散戶則繼續睇淡。老徐已準備在26600點（接近6月4日的26671點今年低位）行使價開即月long call或short put，甚至以市價直接買入即月期指，博大戶借上文所講的「沖喜」好消息挾淡倉。

老徐