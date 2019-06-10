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今日 14:49 即巿股評 港股直擊

【短線出招】減息憧憬刺激短癮居多

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之前我已預計恒指明顯超賣後，以及26800點屠牛完成後，將很大機會迎來技術反彈，目標看27600點附近，亦即5月23日下跌裂口頂。市場愈恐慌，投資者一般不敢利用衍生工具博反彈，但對Swing trader而言，卻是鐘擺操作的難得機會。今日恒指已升至接近我心目中的反彈目標，當然不會高追，反而若果短期升至接近二萬八水平，我不會反對累積淡倉。

目前市場認為利好因素是美國減息機會增加，即係數據愈差，市場愈憧憬環球央行會出招救市，不過減息從來對股市只有短期提振作用，當市場發現經濟數據不斷惡化，擔心寬鬆政策也頂不住下行壓力，需求攪不上來的話，股市便會再受沽壓。現在全球製造業PMI跌到49.8即50盛衰分界線之下，係2012年10月即歐債危機以來最差，絕對不是貿易戰氣氛稍為紓緩可以挽救得到的。更可況，特朗普在本月底會否跟習大大有實質協議達成，投資者應抱有懷疑，極其量暫時不向餘下3000億美元中國貨加徵關稅。特朗普將6月18日正式宣布競選連任，屆時必會吹捧他的「美國優先」政策如何偉大，對最大對手拜登來個下馬威，若果侵侵掌握到對中國打貿易戰會為他帶來更多選票的話，那麼沒可能在今年內會讓中國好過。

故此，此輪反彈去到二萬八前即250天線附近相信已達到屠熊目的，大阪G20「特習會」若有任何令市場失望的消息，港股很快又來另一次鐘擺，回試二萬七樓下，繼續技術派所謂的熊三尋底。

羅崇博 (杜比)

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