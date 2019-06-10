即巿股評 港股直擊

美股上周五連升四個交易日，單係上周五三大指數升幅超過1%，鮑爺放鴿令投資者對聯儲局7月減息預期升溫，加上近日美國公布嘅經濟數據，確係大有條件畀聯儲局提前減息。至於貿易戰表面似緩和，但中俄之間加強合作，唔知會唔會激到侵侵紮紮跳，呢方面阿Man都係諗得保守少少。

不過市場一於少理，減息呢個消息炒咗先講，而中國外貿數據有驚喜，港股高開241點，其後升幅一直擴大。恒指重上10日線(27096點)，雖然早段升幅一度收窄至189點，落過27155點半日低位，但10日線企得甚為穩妥，承接內地公布上月出口數字勝預期，刺激大市重拾升勢，甚後愈升愈急，半日最多升618點，至半日高位27583點，恒指順利收復埋20日線(27494點)。恒指中午報收27513點，升548點；國指則報收10527點，升192點。

重磅股幾乎全面向上，騰訊(00700)升3.3%，高見341.4元，中午報收340元，升2.9%。騰訊做好除咗係大市升勢帶動之外，集團旗下手遊《PUBG Mobile》及《和平精英》上月份收入按月勁升1.26倍，至1.46億美元。而再有消息指中國廣電總局更新2019年進口網路遊戲審批，而騰訊代理嘅兩款遊戲亦在審批名單上。

騰訊呢隻龍頭做好，帶動其他科技股反彈，軟件股表現唔錯，普遍錄得超過3%升幅，當中更有半新股禪遊科技(02660)勁彈兩成。手機設備股亦反彈，大部份升幅都超過2%。上周五因為好消息出貨而被沽售嘅5G概念股，今日有個別股份反彈，而中興(00763)升彈幅度達6%。

其他重磅股齊齊推高大市，友邦(01299)及港交所(00388)分別升2.4%及2.5%，大笨象(00005)升1.1%，三大內銀股則分別升1.2%至2.1%。內險股升幅較內銀股更大，銀保監表示，正積極研究提高保險公司權益資產監管比例事宜，將賦予險企更多投資自主權，可以更有效地發揮保險資金長期投資功效。

至於「三桶油」反彈，阿Man就唔多睇好，皆因國際油價持續向下，若然貿易戰持續，拖累環球經濟步向衰退，油價更加係易跌難升，三桶油反彈，係逃生減磅機會，甚至係趁反彈做淡好機會。

美國跟墨西哥暫時講掂數，避免實施關稅，貿易戰確算係緩和，而距離G20峰會尚有兩個幾星期，大市確係可以趁呢段時間展開較似樣反彈。恒指已先後收復10日及20日線，下一步將會向住250日線(27758點)進發，順便回補之前嘅下跌裂口。至於回補完裂口，兼挑戰250日線後，後市如何發展，仍要睇月底G20峰會發展如何。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)