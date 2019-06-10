港股直擊 即巿股評

美國取消向墨西哥徵關稅，美股上周五晚造好，加上內地今早公布上月出口勝預期，推動港股急彈2%。

恒指高開241點，早段升幅一度收窄至189點，見27155點半日低，之後發力飆升，曾飆618點，見27583點，彈至20天線(約27496點)水平。恒指中午收報27513點，升548點或2%，大市成交額529.35億元。

國企指數報10527點，升192點或1.9%。

A股造好，滬指升0.98%；深成指飆1.61%。中國海關總署公布，以美元計，5月出口按年升1.1%，勝市場預期的下跌3.9%。

藍籌股方面，領展(00823)創新高，半日升1.2%；中海油(00883)入股俄國天然氣企業，半日飆4.9%；萬洲(00288)彈半成；國壽(02628)獲高盛叫買，半日升4.2%。相反，中移動(00941)吐0.4%；港鐵(00066)吐0.8%。

焦點板塊

科技股：今早領軍反彈，科網龍頭騰訊(00700)有兩隻新遊戲獲批，半日升2.9%；金山(03888)升3.7%；金蝶(00268)飆6.2%；半新股微盟(02013)飆4.3%；尋底的禪遊科技(02660)飆20.3%。手機設備股方面，舜宇(02382)飆升6.1%；瑞聲(02018)升4%；高偉(01415)升2.1%；丘鈦(01478)升4.9%；比亞迪電子(00285)飆6.2%。5G概念的中興(00763)彈6%。

濠賭股：另一升幅顯著板塊，金沙中國(01928)飆升6%；銀娛(00027)升6.6%；美高梅中國(02282)升6.1%；永利(01128)升4.2%；新濠國際(00200)升3.9%。

焦點股份

周大福(01929)：半日飆12.1%。集團全年多賺11.77%，全年每股派65仙，按年多14%。

龍源電力(00916)：上月發電量增15.3%，股價半日漲3.2%。

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