騰訊(00700)上周有兩款遊戲獲批版號，推高股價今早一度升至341.4元，升3.3%，新造339.4元，仍漲2.7%，成交金額31.37億元。
廣電總局上周更新進口網絡遊戲名單，騰訊代理的《一人之下》及《星途》獲批版號。
至於金山軟件(03888)則升3.2%；IGG(00799)漲2.1%；博雅互動(00434)走高0.6%。
創夢天地(01119)的《偽裝遊戲》亦獲得版號，惟股價現跌3.9%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
騰訊(00700)上周有兩款遊戲獲批版號，推高股價今早一度升至341.4元，升3.3%，新造339.4元，仍漲2.7%，成交金額31.37億元。
廣電總局上周更新進口網絡遊戲名單，騰訊代理的《一人之下》及《星途》獲批版號。
至於金山軟件(03888)則升3.2%；IGG(00799)漲2.1%；博雅互動(00434)走高0.6%。
創夢天地(01119)的《偽裝遊戲》亦獲得版號，惟股價現跌3.9%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|IBM傳裁員2000人
|上一篇：
|環時:遊行報大數 勾結西方難阻修例