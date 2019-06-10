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今日 10:36 港股直擊 即巿股評

【異動股】騰訊曾升逾3%破340元關 上周兩款遊戲獲批版號

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騰訊(00700)上周有兩款遊戲獲批版號，推高股價今早一度升至341.4元，升3.3%，新造339.4元，仍漲2.7%，成交金額31.37億元。

廣電總局上周更新進口網絡遊戲名單，騰訊代理的《一人之下》及《星途》獲批版號。

至於金山軟件(03888)則升3.2%；IGG(00799)漲2.1%；博雅互動(00434)走高0.6%。

創夢天地(01119)的《偽裝遊戲》亦獲得版號，惟股價現跌3.9%。

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